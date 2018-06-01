Трамп: Расследование «российского дела» обошлось в 17 миллионов долларов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы обошлось бюджету в 17 миллионов долларов.
Американский лидер добавил, что сумма продолжает расти. Об этом он написал в Twitter.
Трамп сослался на подсчеты информационного агентства Associated Press, которое проанализировало расходы министерства юстиции.
Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась во внутреннюю политику Соединенных Штатов, в отличие от Демократической партии .
A.P. has just reported that the Russian Hoax Investigation has now cost our government over $17 million, and going up fast. No Collusion, except by the Democrats!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июня 2018 г.
Ранее Минюст США опубликовал сведения о расходах на расследование генпрокурора Мюллера. Только на зарплаты сотрудникам ведомство потратило 2,7 миллионов долларов.