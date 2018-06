Трамп: Расследование «российского дела» обошлось в 17 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы обошлось бюджету в 17 миллионов долларов.

Американский лидер добавил, что сумма продолжает расти. Об этом он написал в Twitter.

Трамп сослался на подсчеты информационного агентства Associated Press, которое проанализировало расходы министерства юстиции.

Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась во внутреннюю политику Соединенных Штатов, в отличие от Демократической партии .

A.P. has just reported that the Russian Hoax Investigation has now cost our government over $17 million, and going up fast. No Collusion, except by the Democrats!