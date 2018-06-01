Шойгу поучаствовал в открытии музея Национального центра управления обороной РФ
В музее представили около 20 тематических экспозиций, передает пресс-служба МО РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поучаствовал в церемонии открытия столичного музея Национального центра управления обороной. Среди экспонатов — винтажная пишущая машинка Олимпия 1940-ых годов выпуска, пленочные накопители информации, аналоговый передающий факсимильный аппарат типа Ф4ДН «Иней Д», арифмометр «Феликс», фотографии и документы.