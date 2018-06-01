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16:19   1 Июня 2018
Россия
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Осталось всего два года до технологической независимости России

Осталось всего два года до технологической независимости России

Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.

Прошло всего четыре года и сегодня можно смело говорить о том, что к концу 2019 года все основные технологические проблемы, связанные с энергетическим сектором России будут принципиально решены.

СПГ Linde Group и НОВАТЭК

В 2014 году мало кто мог предположить, что Россия в обозримом будущем сможет получить не только полный комплект оборудования для запуска своих СПГ проектов, но и даже расширит его согласно своей национальной программе развития.

О том, что Москва имеет свой некий «тайный план» искоренения своей зависимости от западных «партнеров» в этом критически-важном для себя секторе энергетического машиностроения стало понятно, когда ее представители начали плотно окучивать немецкую корпорацию Linde Group, долго и упорно доводившую до ума свой первый пилотный проект СПГ-завода в Норвегии.

Такое упорство немцев стало понятно, когда они стали главным подрядчиком при строительстве второго арктического завода СПГ в районе Ямала (Арктик-СПГ2). Именно оборудование этого производителя, которое будет собрано на новом российско-немецком СП в районе Санкт-Петербурга будет установлено на этом втором амбициозном российском энергетическом арктическом СПГ проекте.

Осталось всего два года до технологической независимости России

А уже менее чем через год, компания НОВАТЭК объявила о создании своей новой уникальной технологии по сжижению природного газа, изюминкой которой станет использование низкотемпературных условий Арктики для снижения энергозатрат при его производстве. И обкатка новой технологии начнется на четвертой «внеплановой» очереди проекта Ямал-СПГ мощностью 1 миллион тонн СПГ в год, строительство которой планируется окончить к концу 2019 года. Согласитесь, странно. Только объявили о создании, нигде не испытали, а уже менее чем через два года новая линия начнет работать.

Примечательно, что в пилотном проекте Linde Group в Норвегии изюминка была ровно та же самая.

Между тем, сотрудничество с Linde Group не ограничивается одними только СПГ проектами. Немецкое оборудование, собранное в России, станет базовым и на другом крупнейшем российском энергетическом проекте, «Амурском газохимическом комбинате», «оканчивающем» еще один амбициозный энергетический проект России, газопровод «Сила Сибири».

Осталось всего два года до технологической независимости России

А еще на Петербургском международном экономическом форуме, в мае 2018 года «дочкой» Ростеха - Объединенная двигателестроительная корпорация и компания «Промышленные технологии» объявили о скором создании целой линейки автономных энергетических систем, работающих на СПГ.  По сути, это создание миниТЭС мощностью до 18МВт, которые используют для обеспечения энергопотребления различных удаленных объектов на территории РФ. А затем, согласно планов компании, оно будет предложено и на международном рынке.

В целом можно сказать, что уже очень скоро Россия не только перестанет закупать высокотехнологическое оборудование для СПГ у импортеров, но и сама станет его экспортером. Кто бы такое мог предположить еще четыре года назад…

Буровые для горизонтального бурения, теперь и в России тоже

На все том же ПМЭФ была представлена и еще одна российская разработка, которая позволит России избавиться от другой критически-важной ее зависимости в реализации энергетических проектов.

Генеральный директор «Завода буровых технологий» Роман Кондратьев презентовал первый опытный образец российской буровой установки, позволяющей проводить так называемое горизонтальное бурение пласта.

Осталось всего два года до технологической независимости России

Данная установка уже произвела с октября 2017 года пробное бурение 10 000 метров на Ярегском нефтяном месторождении. По итогу к концу 2018 года планируется создание еще двух опытных буровых, и далее выпуск предсерийных образцов данного вида техники. До сего дня Россия закупала подобные бурильные установки в Австралии на заводе General Electric. Теперь не будет, а «Завод буровых технологий», после освоения этого нового для себя вида продукции, станет третьим подобным предприятием в мире.

Взгляд в будущее

Сегодня мы затронули только два ключевых момента по преодолению Россией своей энергетической технологической зависимости. Между тем, подобная работа идет и на «других фронтах» большой экономической войны по обретению технологического суверенитета.

Тут и производство турбин, компрессоров, и создание целого кластера специализированного кораблестроения на Дальнем Востоке и много чего прочего. Некоторые этапы этой борьбы, попадают в информационные ленты, другие нет. Но это не так уж и важно. А важно то, что уже через пару лет Запад не сможет диктовать России своих условий ни по одной критически важной для нее технологии. И все эти санкции, на которые так сегодня уповает Вашингтон в отношении Москвы, окончательно и бесповоротно перестанут действовать. Возможно, именно понимание этого и заставляет сегодня европейских «партнеров» пересматривать свое отношение к ним и искать способов вернуться на такой перспективный и емкий рынок, как российский.

мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Юрий Подоляка
#россия #сша #экономика #санкции #газ #спг
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