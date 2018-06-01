Осталось всего два года до технологической независимости России

Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.

Прошло всего четыре года и сегодня можно смело говорить о том, что к концу 2019 года все основные технологические проблемы, связанные с энергетическим сектором России будут принципиально решены.

СПГ Linde Group и НОВАТЭК

В 2014 году мало кто мог предположить, что Россия в обозримом будущем сможет получить не только полный комплект оборудования для запуска своих СПГ проектов, но и даже расширит его согласно своей национальной программе развития.

О том, что Москва имеет свой некий «тайный план» искоренения своей зависимости от западных «партнеров» в этом критически-важном для себя секторе энергетического машиностроения стало понятно, когда ее представители начали плотно окучивать немецкую корпорацию Linde Group, долго и упорно доводившую до ума свой первый пилотный проект СПГ-завода в Норвегии.

Такое упорство немцев стало понятно, когда они стали главным подрядчиком при строительстве второго арктического завода СПГ в районе Ямала (Арктик-СПГ2). Именно оборудование этого производителя, которое будет собрано на новом российско-немецком СП в районе Санкт-Петербурга будет установлено на этом втором амбициозном российском энергетическом арктическом СПГ проекте.

А уже менее чем через год, компания НОВАТЭК объявила о создании своей новой уникальной технологии по сжижению природного газа, изюминкой которой станет использование низкотемпературных условий Арктики для снижения энергозатрат при его производстве. И обкатка новой технологии начнется на четвертой «внеплановой» очереди проекта Ямал-СПГ мощностью 1 миллион тонн СПГ в год, строительство которой планируется окончить к концу 2019 года. Согласитесь, странно. Только объявили о создании, нигде не испытали, а уже менее чем через два года новая линия начнет работать.

Примечательно, что в пилотном проекте Linde Group в Норвегии изюминка была ровно та же самая.

Между тем, сотрудничество с Linde Group не ограничивается одними только СПГ проектами. Немецкое оборудование, собранное в России, станет базовым и на другом крупнейшем российском энергетическом проекте, «Амурском газохимическом комбинате», «оканчивающем» еще один амбициозный энергетический проект России, газопровод «Сила Сибири».

А еще на Петербургском международном экономическом форуме, в мае 2018 года «дочкой» Ростеха - Объединенная двигателестроительная корпорация и компания «Промышленные технологии» объявили о скором создании целой линейки автономных энергетических систем, работающих на СПГ. По сути, это создание миниТЭС мощностью до 18МВт, которые используют для обеспечения энергопотребления различных удаленных объектов на территории РФ. А затем, согласно планов компании, оно будет предложено и на международном рынке.

В целом можно сказать, что уже очень скоро Россия не только перестанет закупать высокотехнологическое оборудование для СПГ у импортеров, но и сама станет его экспортером. Кто бы такое мог предположить еще четыре года назад…

Буровые для горизонтального бурения, теперь и в России тоже

На все том же ПМЭФ была представлена и еще одна российская разработка, которая позволит России избавиться от другой критически-важной ее зависимости в реализации энергетических проектов.

Генеральный директор «Завода буровых технологий» Роман Кондратьев презентовал первый опытный образец российской буровой установки, позволяющей проводить так называемое горизонтальное бурение пласта.

Данная установка уже произвела с октября 2017 года пробное бурение 10 000 метров на Ярегском нефтяном месторождении. По итогу к концу 2018 года планируется создание еще двух опытных буровых, и далее выпуск предсерийных образцов данного вида техники. До сего дня Россия закупала подобные бурильные установки в Австралии на заводе General Electric. Теперь не будет, а «Завод буровых технологий», после освоения этого нового для себя вида продукции, станет третьим подобным предприятием в мире.

Взгляд в будущее

Сегодня мы затронули только два ключевых момента по преодолению Россией своей энергетической технологической зависимости. Между тем, подобная работа идет и на «других фронтах» большой экономической войны по обретению технологического суверенитета.

Тут и производство турбин, компрессоров, и создание целого кластера специализированного кораблестроения на Дальнем Востоке и много чего прочего. Некоторые этапы этой борьбы, попадают в информационные ленты, другие нет. Но это не так уж и важно. А важно то, что уже через пару лет Запад не сможет диктовать России своих условий ни по одной критически важной для нее технологии. И все эти санкции, на которые так сегодня уповает Вашингтон в отношении Москвы, окончательно и бесповоротно перестанут действовать. Возможно, именно понимание этого и заставляет сегодня европейских «партнеров» пересматривать свое отношение к ним и искать способов вернуться на такой перспективный и емкий рынок, как российский.

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