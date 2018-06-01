Ростех к 2020 году планирует заместить все европейские комплектующие

До конца текущего года планируется заместить комплектующие, которые компания закупает на Украине, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр напомнил, что государственная корпорация выполняет отраслевые планы по импортозамещению. Так, в 2017 году была увеличена поставка вакцин от гриппа на 22%, что позволило обеспечить прививками порядка 46% населения. Отмечается, что все противогриппозные вакцины произведены на российских площадках. По словам Мантурова, уже к 2020 году планируется реализовать полное импортозамещение вакцин.