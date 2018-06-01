Зинедин Зидан может стать наставником сборной Катара

Согласно данным британского The Sun, Катар предложил Зидану контракт на четыре года на сумму 200 миллионов евро.

Сорокапятилетний футболист с 2016 года тренировал мадридский «Реал». Под его руководством команда дважды брала Суперкубок УЕФА, трижды выигрывала в Лиге чемпионов, а также становилась победителей Клубного чемпионата мира. Однако в 2018 году Зидан решил уйти из «Реала» из-за разногласий с руководством команды.

Катар примет чемпионат мира по футболу в 2022 году.