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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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16:03   1 Июня 2018
Россия
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Бастрыкин контролирует расследование дела о взрыве в иркутском ТЦ «Комсомолл»

Бастрыкин контролирует расследование дела о взрыве в иркутском ТЦ «Комсомолл»

Пострадали восемь детей от пяти до 13-ти лет. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Десятилетнего мальчика, у которого зафиксировали ожог тела до 25 процентов, поместили в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует расследование уголовного дела по факту травмирования детей в иркутском ТЦ «Комсомолл». В пятницу, 1 июня, аниматоры химического шоу использовали жидкий азот, электричество и реактивы, чтобы показать опыт. Газовоздушная смесь взорвалась.

Следователи допросили технического директора и аниматоров. На месте случившегося работают криминалисты. СКР обнародовал видео момента взрыва.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #видео #иркутск #тц #бастрыкин
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