Бастрыкин контролирует расследование дела о взрыве в иркутском ТЦ «Комсомолл»

Пострадали восемь детей от пяти до 13-ти лет. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Десятилетнего мальчика, у которого зафиксировали ожог тела до 25 процентов, поместили в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует расследование уголовного дела по факту травмирования детей в иркутском ТЦ «Комсомолл». В пятницу, 1 июня, аниматоры химического шоу использовали жидкий азот, электричество и реактивы, чтобы показать опыт. Газовоздушная смесь взорвалась.

Следователи допросили технического директора и аниматоров. На месте случившегося работают криминалисты. СКР обнародовал видео момента взрыва.