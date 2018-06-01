ЕС оспорил в ВТО ввозные пошлины США

Кроме того, объединение призывает все страны, которые пострадали от решения Вашингтона ввести пошлины на металл, также оспорить это в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

С таким заявлением на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу выступил еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Он подчеркнул, что американские пошлины сильно ослабят трансатлантические отношения и глобальный рынок. Более того, Евросоюз больше не видит возможности для диалога с США о свободной торговле.