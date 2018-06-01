Иордания и Россия могут продолжить работать над проектом по большой АЭС

Иорданский министр планирования и международного сотрудничества Имад аль-Фахури сообщил, что Амман и Москва рассматривают различные варианты продолжения строительства АЭС, которое было временно приостановлено.

С российской стороны в проекте участвует «Росатом».

В конце мая некоторые СМИ сообщили, что строительство больше не будет вестись, поскольку Иордании не осилить такое крупное капиталовложение. Однако в то же время было подписано соглашение с Россией о развитии проекта.

Министр добавил, что в проект могут привлечь инвесторов из-за рубежа. Так, партнером может стать Китай.