Президент навестил пациентов нового корпуса Морозовской детской больницы

Экскурсию по зданию российскому лидеру Владимиру Путину провели главврач клиники и мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый корпус больницы рассчитан на 500 пациентов и включает в себя центр детского инсульта. Ежегодно помощь в больнице получают примерно 120 тысяч детей.

В День защиты детей президент РФ решил навестить пациентов клиники. Сначала он посетил палату 16-летней девушки, которая проходит лечение после инсульта. Он поинтересовался ее самочувствием и детально расспросил медиков о ходе ее операции.

Вслед за этим Путин пообщался с шестилетним Савелием, который восстанавливается после пересадки почки. Тот рассказал, что процедуры в клинике ему не очень нравятся: слишком болезненные. Мальчик мечтает побыстрее выписаться. Президент успокоил ребенка, призвав его потерпеть еще немного.