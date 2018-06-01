Лукашенко призвал не бояться желания Украины стать членом НАТО

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что дальнейшие события на Украине во многом отразятся на геополитической обстановке в регионе.

Такое заявление президент Белоруссии сделал при посещении пограничной заставы «Дивин» в Брестской области на границе с Украиной, пишут местные СМИ.

По словам Лукашенко, если Украина не войдет в Североатлантический альянс, то там возобладают националистические тенденции с ориентацией «воевать со всеми».

Президент Белоруссии призвал не бояться желания Украины стать членом НАТО. Он предположил, что настанут времена, когда можно будет порадоваться, что Украина вошла в НАТО, а не стала «бандитским государством».