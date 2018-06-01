Следователи обнародовали видео момента взрыва в иркутском ТЦ «Комсомолл»

Развлекательное детское шоу проводили в небольшом помещении, где нет лестниц между рядами, а сиденья расположены на нескольких уровнях.

Следователи изъяли записи с камер наблюдения и обнародовали видео момента взрыва в иркутском торговом центре «Комсомолл». Взрослые потушили в зале свет, чтобы показать детям эксперимент, но газовоздушная смесь взорвалась. Пострадали восемь детей.

Правоохранители задержали экскурсовода и технического директора коммерческой организации, арендовавшей помещение, где пострадали малыши. Региональное МЧС уточнило, что посетителей ТЦ не эвакуировали, несмотря на угрозу пожара. Ведомство попросило следователей учесть этот факт во время расследования уголовного дела.