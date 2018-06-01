Апелляционный суд Херсона оставил Вышинского под арестом

Коллегия судей оставила без изменения двухмесячный арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Данное решение обжаловать уже нельзя.

Вышинского на Украине обвиняют в госизмене. Сам журналист считает, что процесс против него - политический заказ. Он заявил, что собирается отказаться от украинского гражданства, и попросил президента России Владимира Путина сделать все необходимое для его скорейшего освобождения.

МИД РФ уже ответил на просьбу Вышинского. Дипломаты пообещали помочь журналисту, но только в рамках соответствующих международно-правовых норм.