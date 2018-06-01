Госдума разрабатывает ряд законов, касающихся сферы защиты детей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Окунева Ольга считает, что законодательство в сфере защиты детей должно постоянно совершенствоваться. На практике всегда оказывается, что что-то надо доработать.

Обо всем этом она рассказала в беседе с корреспондентом iReactor. Например, комитет сейчас активно работает в рамках проекта «Крепкая семья». Он нацелен на улучшение демографии, поддержку семьи, прав детей.

Кроме того, Окунева напомнила, что 2018-2027 года пройдут под девизом Десятилетие детства. Разрабатывается список мероприятий, который поможет укрепить защиту детства.