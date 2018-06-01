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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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15:26   1 Июня 2018
Россия
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МИД назвал трагедию с MH17 звеном антироссийской пропаганды

МИД назвал трагедию с MH17 звеном антироссийской пропаганды

Москва рассчитывает, что рано или поздно по поводу крушения малайзийского Boeing «прозреют».

Заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин надеется на то, что со временем все поймут, что обвинения по этому делу являются звеном цепи антироссийской кампании. Другими звеньями являются дело с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко и отправление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Международная следственная группа ранее представила промежуточные результаты расследования происшествия, в которых говорится, что Boeing якобы сбили из ЗРК «Бук«, который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.  Москва отвергает обвинения.

Малайзийский Boeing 777 Амстердам - Куала-Лумпур упал 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, никто не выжил.

Киев обвинил в крушении ополченцев. Они отвергли обвинения, объяснив, что не имеют техники, которая могла бы сбить лайнер на такой высоте.

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Автор: Ольга Шпакова
#расследование #политика #mh17 #мид рф #boeing #кожин
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