МИД РФ на просьбу Вышинского о помощи: Мы своих не бросаем
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский попросил защиты у российского лидера Владимира Путина.
Заместитель официального представителя министерства иностранных дел РФ Артем Кожин ответил, что Москва поможет Вышинскому в рамках соответствующих международно-правовых норм. По его словам, МИД РФ надеется на реакцию профильных международных структур.
«Мы, как известно, своих не бросаем», — сказал дипломат.
Брифинг заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина, 1 июня 2018 годаhttps://t.co/GZU1PlOvej— МИД России ???????? (@MID_RF) June 1, 2018