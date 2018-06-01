МВД опровергло информацию о числе недействительных паспортов

МВД РФ опровергло информацию о том, что 1,5 миллиона паспортов были признаны недействительными из-за технического сбоя. В пресс-центре ведомства заявили, что таких документов было в разы меньше.

Сервис проверки действительности паспорта на сайте МВД носит исключительно информационный характер. Сведения не являются юридически значимыми.

В ведомстве рассказали, чтобы официально проверить подлинность документа, гражданину надо обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД. Однако есть еще один способ проверки — при регистрации на Едином портале госуслуг. Если паспорт окажется недействительным, на сайте возникнет ошибка.