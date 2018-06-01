Вышинский назвал процесс против него политическим заказом

Руководитель «РИА Новости Украина» указал, что за четыре года работы агентству ни разу не предъявляли претензий, а за год до президентских выборов нашли сразу 16 статей, которые подгоняют под определенную статью УК.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая ворвалась в офис «РИА Новости Украина» и устроила там обыски, которые продлились восемь часов. Агенство заподозрили в публикации «антиукраинских материалов». В тот же день украинские спецслужбы задержали руководителя агенства Кирилла Вышинского. Ему вменяется поддержка самопровозглашенных республик Донбасса и государственная измена.

Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. Защита журналиста подала на решение жалобу. Апелляционный суд города в настоящее время рассматривает обращение.