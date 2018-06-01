Шойгу назвал основные задачи армии в летнем периоде обучения

В ходе летнего периода обучения в ВС РФ основное внимание уделят повышению качества мероприятий боевой подготовки, а также выполнению индивидуальных показателей полевой, воздушной и морской выучки.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что во втором полугодии состоится около 2500 учений различного масштаба. Важным мероприятием боевой учебы станут Армейские международные игры, которые состоятся с 28 июля по 11 августа на полигонах в РФ, КНР, а также в Белоруссии, Казахстане и Азербайджане.

Также учения впервые пройдут в Армении и Иране. Шойгу подчеркнул особую значимость маневров «Восток-2018».