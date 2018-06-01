Пентагон собирается модернизировать самолет «Судного дня»

Американское Минобороны начнет модернизацию Boeing E-4B в начале 2019 года, который также известен как самолет «Судного дня».

Об этом сообщает RT, ссылаясь на соответствующий контракт.

Для судна необходимо разработать специальное программное обеспечение, оснастить современными ядерными и коммуникационными системами. Также подрядчик должен будет провести летные испытания. Компания, которая займется этим проектом, должна иметь доступ к высочайшему уровню секретности.

Самолет «Судного дня» можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если структуры на земле не действуют. Он может находится в воздухе неделю при условии дозаправки.