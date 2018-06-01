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14:39   1 Июня 2018
Россия
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Береги сеть смолоду

Береги сеть смолоду

Предупрежден - значит вооружен. В День защиты детей РКН напоминает о правилах безопасности в сети. Психолог объясняет, что темных личностей в интернете по-прежнему хватает.

В День защиты детей регулятор российского сегмента виртуального пространства напомнил об одном из приоритетов своей деятельности. Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, во главу угла специалисты ставят профилактическую работу с подрастающим поколением. Напоминают, что важно бережно относиться к своим персональным данным.

Мероприятия с участием специалистов проходят во всех федеральных округах страны. Формат варьируется. Это открытые уроки, беседы, «круглые столы», лекции, игры-викторины. Их счет уже идет на тысячи. РКН провел  59 570 открытых уроков, 109 тренингов, игр, конкурсов в детских оздоровительных лагерях, 36 конкурсов на лучшие рисунки, лучшие плакаты, презентации, ролики, а также конкурсы сочинений на иностранных языках. О правилах безопасности в сети узнали более 1,4 миллиона подростков.

Береги сеть смолоду

Руководитель Молодежной службы безопасности, психолог Леонид Армер говорит, что лекции по интернет-рискам весьма востребованы в течение всего учебного года. Если в предыдущие годы школы уделяли больше внимания профилактике наркомании и экстремизма, то сегодня почти 95% запросов от учебных заведений касаются безопасности в сети. По словам специалиста, дети стали более информированы, но темных личностей в интернете по-прежнему хватает.

Помимо педофилов, опасны группы, пропагандирующие суицид и так называемые «колумбайн-сообщества». Название последних происходит от названия американской школы в городке Литтлтон, штат Колорадо - Колумбина. В апреле 1999 года там произошла трагедия. Двое подростков расстреляли одноклассников. Жизни стрелков оборвались там же.

«К сожалению, основной состав преступлений относительно несовершеннолетних в значительной степени касается интернета. Развратных действий. Это сексуальные статьи через интернет. Явление очень массовое. В каком бы классе лекция не читалась, а за этот год где-то под сотню лекций было прочитано, то практически на каждой лекции ребята рассказывают, что к ним пытаются добавиться какие-то извращенные товарищи», - рассказывает Армер.

Береги сеть смолоду

Правоохранительные органы, впрочем, не спят. Часть сообщений непристойного содержания, адресованных подросткам, заканчиваются уголовными делами. Но даже перспектива получить реальный срок виртуальных равратников не останавливает.

«Я бы сказал, что уровень опасности не снизился. Он остается достаточно высоким. Число детей, которые могут этому сознательно противостоять, не увеличивается. Я не думаю, что тут вообще можно дать глобальную оценку с привязкой к регионам. Опасности продолжают подстерегать. К сожалению, это не ответ на ваш вопрос, а просто описание ситуации», - констатирует Армер.

Лекции по правилам безопасности в сети востребованы не только среди детей.  По словам собеседника «ПС», не теряют бдительность и родители. Предпочитают узнавать об уловках педофилов от экспертов. Понять важность конфиденциальности личной жизни юным интернет-пользователям также поможет спецпроект регулятора персональныеданные.дети. Ресурс содержит инструменты и информацию, необходимые для принятия решений в вопросах виртуальной жизни.

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Автор: Максим Сахаров
#дети #безопасность #интернет #регулятор #персональные данные #ркн
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