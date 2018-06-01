«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» повышением тарифа на транзит‍ топлива

Украинская компания сохранит стоимость транзита российского газа на 2020-2028 годы, если «Газпром» согласится прокачивать 110 миллиардов кубометров ежегодно и на рост тарифов в 2018-2019 годах на два миллиарда 300 миллионов долларов.

«Нафтогаз» потребовал от российской энергетической корпорации поднять транзитный тариф, передает «Коммерсант». По информации издания, если «Газпром» не согласится на условия украинской компании, тогда «Нафтогаз» взыщет в арбитраже компенсацию за обесценивание газотранспортной системы страны.

Соответствующее уведомление коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко направил российской корпорации «на майских праздниках».