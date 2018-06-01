МВД: Паспорта 1,5 миллионов россиян были недействительными из-за технического сбоя

Данные о документах, которые были выданы в период с 1997 по 2006 год, хранились долгое время в базах ФМС. Однако в 2006 году все базы объединили в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) «Российский паспорт».

Из-за программной ошибки статус некоторых документов поменялся с «действителен» на «недействителен».

Чтобы проверить свой паспорт россияне могут обратиться в специальный сервис по проверке статуса документа. Он находится на сайте МВД РФ.

Ошибку со статусами исправят в ближайшее время.