Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

Экс-премьер-министру России жалко картину Репина.

Экс-премьер-министр России, а ныне президент Российского книжного союза Сергей Степашин не знает, кто виноват в смерти сына Ивана Грозного. точку зрения поводом для борьбы с искусством.

«Убивал Грозный сына или нет, я не знаю,- заметил в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Степашин. - А вот то, что испортили картину в Третьяковке, мне жалко».

Версию о причастности Ивана Грозного к убийству сына в российской историографии легитимизировал Николай Карамзин, живший спустя 200 лет после заката Рюриковичей. На полотно версию событий 16 ноября 1581 года перенес художник Илья Репин в 1883-1885 годах. Ни картину, ни версию Карамзина, как полагает Степашин, исключать из школьных учебников не стоит.