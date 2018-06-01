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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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14:17   1 Июня 2018
Россия
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Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

Экс-премьер-министру России жалко картину Репина.

Экс-премьер-министр России, а ныне президент Российского книжного союза Сергей Степашин не знает, кто виноват в смерти сына Ивана Грозного. точку зрения поводом для борьбы с искусством.

«Убивал Грозный сына или нет, я не знаю,- заметил в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Степашин. - А вот то, что испортили картину в Третьяковке, мне жалко».

Версию о причастности Ивана Грозного к убийству сына в российской историографии легитимизировал Николай Карамзин, живший спустя 200 лет после заката Рюриковичей. На полотно версию событий 16 ноября 1581 года перенес художник Илья Репин в 1883-1885 годах. Ни картину, ни версию Карамзина, как полагает Степашин, исключать из школьных учебников не стоит.

«В этой ситуации надо быть объективным и помнить, что и Карамзин и другие наши выдающиеся историки и Соловьев, и Ключевский, они писали ту историю, которое им задавало руководство того времени», - заключил экс-премьер.

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Автор: Анна Смирнова
#иван грозный #степашин #репин #карамзин
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