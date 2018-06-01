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14:12   1 Июня 2018
Россия
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МИД: Заявления лечивших Скрипалей врачей не проясняют ситуацию

МИД: Заявления лечивших Скрипалей врачей не проясняют ситуацию

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин сообщил, что Москва продолжает уделять внимание «делу Скрипалей».

В ходе традиционного брифинга, на котором Кожин заменил официального представителя МИД Марию Захарову, он отметил, что Россия готова помочь дочери Сергея Скрипаля Юлии с возвращением на Родину.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», Кожин подчеркнул, что вопрос о предоставлении консульского доступа к россиянам по-прежнему остается открытым. Юлия лишена поддержки родственников, так как британские власти дважды отказали во въезде в страну ее сестре.

«Лондон чинит препятствия,  не заботясь о чувствах наших граждан. Не будем мириться с этими ограничениями прав человека», - подчеркнул Кожин.

Заявления врачей из больницы в Солсбери не сходятся с ранее озвученными версиями происшествия. Это свидетельствует о том, что Лондон целенаправленно вводит в заблуждение общественность. Москва продолжит требовать от Лондона исчерпывающие ответы на все вопросы.

Англичане должны прояснить, разрабатывался ли «Новичок» или его аналоги в Британии и на каком основании утверждается, что вещество - российское, заключил Кожин.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #политика #мид рф #дело скрипалей
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