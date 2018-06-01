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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

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14:12   1 Июня 2018
Весь мир
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Запад использует гуманитарные проблемы Сирии для давления на Дамаск

Запад использует гуманитарные проблемы Сирии для давления на Дамаск

Одновременно с этим Ракка лежит в развалинах после ударов международной коалиции во главе с США, подчеркнул заместитель официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Артем Кожин.

Слова дипломата передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Кожин рассказал, что факт создания армией САР условий для нормализации обстановки в стране стал своего рода фоном для заседания Совета Безопасности ООН в Сирии. В Восточную Гуту вернулись еще 10 тысяч граждан, переселившихся ранее в другие районы страны. И ООН выделила 16 миллионов долларов на медикаменты для людей.

Тем не менее западные «доноры» больше не хотят помогать регионам, ранее подконтрольным сирийской оппозиции. Серьезные гуманитарные проблемы в стране обходятся молчанием. В Ракке после действий коалиции не осталось даже минимальных условий для жизни. Но этот вопрос используют против Дамаска.

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Автор: Юлия Халус
#сирия #оон #ракка #новости #весь мир
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