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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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13:56   1 Июня 2018
Россия
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МИД назвал приоритеты в период председательства РФ в Совбезе ООН

МИД назвал приоритеты в период председательства РФ в Совбезе ООН

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин рассказал о приоритетах России в период председательства в Совбезе ООН.

В ходе брифинга он отметил, что центральным мероприятием станет открытое заседание по теме поддержания безопасности в мире, которое состоится 25 июня, передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Он уточнил, что на нем рассмотрят пути урегулирования конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке.

К застарелым конфликтам,  прежде всего арабо-израильскому, добавляются новые в Сирии и Ираке, Йемене. Все это угрожает безопасности всего региона, - отметил Кожин.

Будет несколько мероприятий,  посвященных сирийскому конфликту, также Совет обсудит комплекс проблем афганского урегулирования.

По его словам, на повестке Совбеза ООН также отразится и тревожная обстановка, складывающаяся на границе Израиля и сектора Газа.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #мид рф #совбез оон #кожин
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