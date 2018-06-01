МИД назвал приоритеты в период председательства РФ в Совбезе ООН

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин рассказал о приоритетах России в период председательства в Совбезе ООН.

В ходе брифинга он отметил, что центральным мероприятием станет открытое заседание по теме поддержания безопасности в мире, которое состоится 25 июня, передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Он уточнил, что на нем рассмотрят пути урегулирования конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке.

К застарелым конфликтам, прежде всего арабо-израильскому, добавляются новые в Сирии и Ираке, Йемене. Все это угрожает безопасности всего региона, - отметил Кожин.

Будет несколько мероприятий, посвященных сирийскому конфликту, также Совет обсудит комплекс проблем афганского урегулирования.

По его словам, на повестке Совбеза ООН также отразится и тревожная обстановка, складывающаяся на границе Израиля и сектора Газа.