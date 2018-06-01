Дамаск полностью освобожден от террористов — МИД РФ
Последних боевиков ИГ* (800-1500 человек) перевезли из столичного региона в пустынные районы страны, объяснил заместитель официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Артем Кожин.
Слова дипломата передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».
Кожин рассказал, что после ухода террористов над освобожденными районами подняли сирийские флаги. Беженцы поспешили вернуться домой, а полицейские - возобновить работу.
Абсолютно противоположная ситуация наблюдается на севере Сирии. Боевики массово устраивают теракты, обстреливают подконтрольные властям территории. Жертвами этих атак уже стали многие мирные жители.
*ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в России.