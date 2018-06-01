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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

 Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

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13:31   1 Июня 2018
Весь мир
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Главы МИД стран-участниц БРИКС встретятся 4 июня

Главы МИД стран-участниц БРИКС встретятся 4 июня

Министры обменяются мнениями касательно ситуаций в горячих точках, а также противодействия новым угрозам и вызовам, уточнил в пятницу заместитель представительницы МИД РФ Марии Захаровой Артем Кожин.

Слова дипломата передает с брифинга корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Кожин подчеркнул, что за последние несколько лет БРИКС превратился из клуба по интересам в полноформатный механизм стратегического партнерства. Участники группы совместно ищут источники роста и новые направления сотрудничества. Более того, в рамках БРИКС создан пул валютных резервов.

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Автор: Юлия Халус
#политика #мид рф #новости #весь мир #брикс
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