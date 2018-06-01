Главы МИД стран-участниц БРИКС встретятся 4 июня
Министры обменяются мнениями касательно ситуаций в горячих точках, а также противодействия новым угрозам и вызовам, уточнил в пятницу заместитель представительницы МИД РФ Марии Захаровой Артем Кожин.
Слова дипломата передает с брифинга корреспондент ИА «Политика Сегодня».
Кожин подчеркнул, что за последние несколько лет БРИКС превратился из клуба по интересам в полноформатный механизм стратегического партнерства. Участники группы совместно ищут источники роста и новые направления сотрудничества. Более того, в рамках БРИКС создан пул валютных резервов.