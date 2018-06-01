Взрыв в иркутском ТЦ: задержан техдиректор фирмы, устроившей шоу для детей
Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области сообщило о задержании технического директора организации, в ходе представления которой в иркутском торговом центре пострадали дети.
Также задержали экскурсоводов, пишет ТАСС. Инцидент с возгоранием спиртосодержащей жидкости произошел на детском празднике в научно-исследовательском центре «Гравитация» на третьем этаже ТЦ «Комсомолл».
В региональном Минздраве сообщили, что ожоги получили восемь детей.