Песков: В ходе «Прямой линии» будет работать конференц-связь с главами регионов

Владимир Путин во время «Прямой линии» будет постоянно на связи с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции. Благодаря этому ответы на жалобы и обращения граждан будут поступать оперативно, в режиме онлайн.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента. «Прямая линия» состоится 7 июня.

Главы региона в курсе нового формата. В этот момент они будут находиться на рабочих местах. Ранее на «Прямых линиях» никогда не использовался формат конференц-связи с чиновниками.