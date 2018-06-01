Лавров полетит 3 июня в Руанду
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с руандийским коллегой и президентом республики Поль Кагаме.
Глава МИД РФ полетит в Руанду в воскресенье, 3 июня, сообщил заместитель директора департамента информации и печати министерства Артем Кожин. По его словам, у Москвы и Кигали есть реальные перспективы наращивания связей в сельском хозяйстве, медицине и энергетике. Лавров обсудит с руандийскими коллегами сотрудничество стран в торгово-экономической и гуманитарной областях.
Брифинг заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина, 1 июня 2018 годаhttps://t.co/GZU1PlOvej— МИД России ???????? (@MID_RF) June 1, 2018