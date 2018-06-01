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13:35   1 Июня 2018
Россия
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Степашин попросит Медведева отменить НДС на книги

Степашин попросит Медведева отменить НДС на книги

Зампред Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям сомневается, что налог отменят, но снизить попробуют.

Экс-премьер-министр России, а ныне президент президент Российского книжного союза Сергей Степашин попросит нынешнего премьера Дмитрием Медведевым отменить налог на добавочную стоимость (НДС) на книги. 

«Нам нужно отказаться от НДС на книги, об этом я говорю с начала моего присутствия в этом союзе, - сказал после церемонии открытия книжного фестиваля «Красная площадь» Степашин. - У меня предстоит встреча с Дмитрием Медведевым, и я подниму обязательно этот вопрос и там».

Как добавил экс-премьер, на открытие фестиваля приглашали и главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

Замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, он же зампред оргкомитета фестиваля, усомнился, что НДС на книги в России удастся отменить полностью. 

«Ноль процентов не будет, конечно, но снижать попробуем», - пообещал он.

Сейчас НДС на книги в России составляет 10%/

 

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Автор: Анна Смирнова
#медведев #налог #книги #ндс #степашин #григорьев
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