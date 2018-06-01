Юрий Дудь получает 220 тысяч рублей за работу главредом в Sports.ru

Популярный видеоблогер и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь назвал размер своей зарплаты.

Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Одним из самых популярных вопросов Дудя в его шоу на YouTube-канале «Вдудь» является размер заработка его гостей. В этом раз такой вопрос адресовали самому блогеру.

Главред Sports.ru ответил, что зарабатывал на своей должности 200 тысяч рублей. С недавних пор зарплату повысили и сейчас она равна 220 тысячам рублей.