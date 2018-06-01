Журналист Вышинский попросил защиты у Путина

Апелляционный суд Херсона оставил руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под арестом на два месяца.

Журналист попросил защиты у российского лидера Владимира Путина и назвал незаконным арест. Вышинский добавил, что внимание международного сообщества к случившемуся снизила давление на журналистов на Украине.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной. Министерство иностранных дел России направляло Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над журналистами. ОБСЕ и Совет Европы также обеспокоило задержание Вышинского в Киеве.