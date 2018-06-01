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13:18   1 Июня 2018
Россия
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Россияне считают медицину, полицию и ЖКХ самыми коррумпированными сферами

Россияне считают медицину, полицию и ЖКХ самыми коррумпированными сферами

Такие результаты показал опрос ВЦИОМ. В то же время успех борьбы власти с коррупцией тоже не остается без внимания. 

Итак, 23 процента респондентов назвали медицину самой коррумпированной сферой. 16 процентов — ГИБДД и полицию, 16 процентов — ЖКХ и еще 14 процентов — суды и прокуратуру. Практически четверть россиян считают, что все общество погрязло во взяточничестве. 

Для сравнения: в 2016 году 26 процентов опрошенных говорили о коррупции в ГИБДД, в 2017 — 22 процента. Индекс борьбы с коррупцией наконец вышел из отрицательных значений и за два года наверстал 29 пунктов. 

Опрос проводился 20-21 мая 2018 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Объем выборки 2000 человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #опрос #коррупция #вциом #общество
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