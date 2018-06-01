Шойгу: ВС РФ нужно больше самолетов для тренировки курсантов
Такая потребность вызвана увеличением набора летчиков, рассказал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
На селекторном совещании в российском оборонном ведомстве министр отметил, что увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек, поэтому Вооруженным силам РФ нужно больше тренажеров.
Он отметил, что на совещании планируется обсудить предложения по выбору типа самолета для первоначальной подготовки летчиков.