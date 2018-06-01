Калининградцам нужно учитывать силу ветра при купании в Балтийском море — МЧС

Морское побережье Калининградской области оборудовали 36 зонами для массового отдыха людей.

ГУ МЧС РФ по Калининградской области сообщило, что с пятницы, 1 июня, открыли купальный сезон. Спасатели напомнили калининградцам и гостям региона об особенностях купания в Балтийском море, передает ИА «Русский Запад».

По информации агентства, отдыхающим необходимо учитывать направление и силу ветра, а также не купаться в районе желобов, идущих от берега в сторону Балтийского моря.