Алиханов распродает свои подарки через аукцион

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов устроил аукцион, на котором распродаст все подарки, полученные во время командировок, протокольных мероприятий и других событий. Аукцион состоится 2 июля.

Об этом сообщает «Русский запад».

Всего на нем будет 16 лотов. Самый дорогой из них - это перьевая ручка, посвященная писателю Паоло Коэльо (112 тысяч рублей). Кроме нее на аукционе будут представлены каталог почтовых марок, кварцевые часы, посуда, картина и другие вещи.

С 4 июня по 2 июля рассмотреть все лоты можно в офисе Конкурсного агентства Калининградской области. Кроме того, каждый желающий сможет понаблюдать за ходом аукциона — он будет транслироваться на сайте Конкурсного агентства.