МЧС назвало предварительную причину возгорания в иркутском ТРК «Комсомолл»

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области прокомментировала пожар в игровой комнате в ТЦ «КомсоМОЛЛ».

Об этом пишет RT. Сообщение о возгорании поступило 15:10 по местному времени.

По прибытии первых пожарных удалось выяснить, что при проведении эксперимента в комнате загорелась газовоздушная смесь, в результате чего восемь детей 6-11 лет получили ожоги первой и второй степеней тяжести. Пострадавшие госпитализированы, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что пожарные решили эвакуировать здание и вывели на улицу около тысячи человек. Сейчас ТЦ функционирует в обычном режиме.