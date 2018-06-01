Мосгорсуд получил кассационную жалобу на приговор Улюкаева

Защита бывшего министра экономического развития России не согласна с восьмилетним тюремным сроком и 130-миллионным штрафом для осужденного.

Соответствующая жалоба зарегистрирована в Мосгорсуде, пишет РИА Новости.

Экс-главу МЭР Алексея Улюкаева признали виновным в вымогательстве и получении взятки в размере двух миллионов долларов за решение по приватизации «Башнефти». Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы и 130-миллионному штрафу. Тем не менее бывшему министру разрешили работать в муниципальных образованиях и госорганах после освобождения.