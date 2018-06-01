Пиар-атака на крымские курорты началась на Украине

На Украине зафиксированы случаи пиар-атак с вбросами заказных материалов, которые дискредитируют курорты Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя комитета местного парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Он отметил, что в мае-июне всегда украинская пропаганда начинает вещать, что в Крым никто не едет, что пляжи там пустуют. Вот и сейчас история повторяется. Некоторые порталы публикуют снимки пустых пляжей, причем снимки старые. Люди под псевдонимами оставляют свои истории о том, как плохо на полуострове.

Однако, по словам главы комитета, чем больше Киев создает негативной шумихи, тем больше внимания люди обращают на Крым, смотрят трансляции веб-камер на территории полуострова и видят, как реально обстоят дела.