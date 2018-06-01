Восемь сирийцев погибли при ударе коалиции по Дейр-эз-Зору

Среди жертв атаки также двое детей, пишет в пятницу новостной портал «Сурия аль-Эн».

Авиация международной коалиции ударила по населенному пункту Аль-Багуз Фокани, который контролируется террористами ИГ*. В результате атаки погибли восемь мирных жителей, в том числе дети. Есть пострадавшие. Их число пока неизвестно.

Агенство подчеркнуло, что с начала текущего года это не первый случай, когда при налетах коалиции в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка гибнут мирные сирийцы. Официальный Дамаск неоднократно обращал на это внимание Совета Безопасности ООН с просьбой осудить удары.

*ИГ («Исламское Государство») - террористическая организация, запрещенная в России.