Экс-премьер Степашин не верит в сборную РФ по футболу

Зато верит в экономический прорыв, потому что россияне остаются читающей страной.

Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» в этом году чуть не сорвался из-за ЧМ-2018. Об этом на открытии рассказал президент Российского книжного союза, экс-премьер-министр и бывший глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. А после признался, что не верит в успешное выступление российской сборной на мундиале, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Надежда на нашу сборную не очень большая, как вы понимаете. Чтобы поднять настроение болельщикам, решили задействовать Красную площадь. Как вы знаете, она всегда с нами в трудные времена. Но удалось отстоять место для проведения книжной ярмарки», — сказал Степашин.

По его словам, книга не теряет своей значимости и спроса - накануне был лучший день по продажам за все время проведения ярмарок. Кроме того, без чтения книги невозможен прорыв в экономике.

«Про политику не могу не сказать, раз мы находимся как раз рядом с Кремлем. Грандиозные поставлены задачи. Сегодня все говорят о прорыве, но очевидно, что прорыв без интеллектуального развития, книг и чтения сделать сложно», — отметил Степашин.

Книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в четвертый раз. В этом году в его рамках пройдет более 450 событий, более 200 встреч с писателями и издателями, будут представлены 100 тысяч книжных новинок.