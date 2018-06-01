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12:43   1 Июня 2018
Россия
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Экс-премьер Степашин не верит в сборную РФ по футболу

Экс-премьер Степашин не верит в сборную РФ по футболу

Зато верит в экономический прорыв, потому что россияне остаются читающей страной.

Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» в этом году чуть не сорвался из-за ЧМ-2018. Об этом на открытии рассказал президент Российского книжного союза, экс-премьер-министр и бывший глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. А после признался, что не верит в успешное выступление российской сборной на мундиале, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». 

Экс-премьер Степашин не надеется на успех сборной РФ по футболу на ЧМ-2018

«Надежда на нашу сборную не очень большая, как вы понимаете. Чтобы поднять настроение болельщикам, решили задействовать Красную площадь. Как вы знаете, она всегда с нами в трудные времена. Но удалось отстоять место для проведения книжной ярмарки», — сказал Степашин. 

По его словам, книга не теряет своей значимости и спроса - накануне был лучший день по продажам за все время проведения ярмарок. Кроме того, без чтения книги невозможен прорыв в экономике.

«Про политику не могу не сказать, раз мы находимся как раз рядом с Кремлем. Грандиозные поставлены задачи. Сегодня все говорят о прорыве, но очевидно, что прорыв без интеллектуального развития, книг и чтения сделать сложно», — отметил Степашин. 

Книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в четвертый раз. В этом году в его рамках пройдет более 450 событий, более 200 встреч с писателями и издателями, будут представлены 100 тысяч книжных новинок. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #красная площадь #книжный фестиваль #сергей степашин
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