Росархив достойно выполняет высокую миссию — Путин
Федеральное архивное агентство празднует 100-летие. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников юбилейного торжества.
По его словам, Росархив достойно выполняет высокую миссию. В архивной службе работают самоотверженные и кропотливые сотрудники. Благодаря их компетентности, приверженности лучшим профессиональным традициям сформировали уникальный фонд документальных источников о становлении РФ.
«Росархив позволяет прикоснуться к богатейшему наследию Отечества», — подчеркнул Владимир Владимирович.