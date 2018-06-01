Колокольцев наградил детей за героические поступки
Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды детям и подросткам, которые помогли задержать преступников и предотвратить правонарушения.
Владислав Абаби и Максим Хмиров помогли задержать наркомана, который попросил у них телефон для выхода в интернет. 15-летние подростки проверили страницы, на которые заходил незнакомец и выяснили, что тот искал закладку с наркотиками.
Восемнадцатилетние Валерия Путилова и Ирина Толмачева помогли предотвратить распространение наркотических веществ.
Двенадцатилетний Арсений Коновалов снял грабителей на видео и преследовал их, пока очевидцы не вызвали сотрудников полиции.
Одиннадцатилетний Максим Выборнов оказал первую помощь женщине, которая пострадала в аварии.
Владислав Денисов, Михаил Карасев, Вячеслав Лагуткин, Дмитрий Нечаев, Максим Юрченко задержали грабителя и сдали его правоохранителям.
Тринадцатилетний Стапин Баулин помог задержать напавшего на девочку преступника.
Восемнадцатилетний Андрей Зубатов спас пассажиров автобуса от аварии. Когда водитель потерял сознание, молодой человек сбросил его ногу с газа и стал управлять транспортом.