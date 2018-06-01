Колокольцев наградил детей за героические поступки

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды детям и подросткам, которые помогли задержать преступников и предотвратить правонарушения.

Владислав Абаби и Максим Хмиров помогли задержать наркомана, который попросил у них телефон для выхода в интернет. 15-летние подростки проверили страницы, на которые заходил незнакомец и выяснили, что тот искал закладку с наркотиками.

Восемнадцатилетние Валерия Путилова и Ирина Толмачева помогли предотвратить распространение наркотических веществ.

Двенадцатилетний Арсений Коновалов снял грабителей на видео и преследовал их, пока очевидцы не вызвали сотрудников полиции.

Одиннадцатилетний Максим Выборнов оказал первую помощь женщине, которая пострадала в аварии.

Владислав Денисов, Михаил Карасев, Вячеслав Лагуткин, Дмитрий Нечаев, Максим Юрченко задержали грабителя и сдали его правоохранителям.

Тринадцатилетний Стапин Баулин помог задержать напавшего на девочку преступника.

Восемнадцатилетний Андрей Зубатов спас пассажиров автобуса от аварии. Когда водитель потерял сознание, молодой человек сбросил его ногу с газа и стал управлять транспортом.