Путин наградит восемь многодетных семей орденами

В Кремле ждут родителей, которые подают другим пример социальной ответственности, гармоничного воспитания и ведут здоровый образ жизни.

Восемь многодетных семей приглашены в Кремль. Сегодня президент России Владимир Путин наградит их орденами «Родительская слава». Государственная награда, учрежденная в 2009 году, вручается ежегодно российским родителям, которые воспитывают семь и более детей. Эти семьи подают пример социальной ответственности, гармоничного воспитания и ведут здоровый образ жизни. Неслучайно церемония проходит 1 июня - в День защиты детей.

В этот раз орденами наградят семьи Несмияновых из Ставропольского края (девять детей), Урсовых из Мордовии (семеро детей), Шеуджена из Адыгеи (семь детей), Шутылевых из Хакасии (12 детей), Юдинцев из Якутии (14 детей), Ильяшенко из Москвы (12 детей), Луста из Калининградской области (девять детей), Макеевых из Курганской области (десять детей). Помимо самой награды один из родителей или усыновителей получает 100 тысяч рублей в качестве денежного поощрения.

Президент РФ не раз подчеркивал, что поддержка семьи - всегда в приоритете российских властей, так как речь идет о сбережении нации.

«Самое главное — это дети. Как бы не складывалась жизнь, какие бы трудности и испытания мы не проходили, большая и дружная семья всегда остается самой надежной опорой, а доброта, отзывчивость любовь к детям и родителям, бескорыстная забота будут продолжаться в новых поколениях», - сказал Владимир Путин.

С 2008 года рождаемость в России росла, пик был зафиксирован в 2014 году - 1,94 миллиона человек. Однако в 2017 году на свет появилось 1,69 млн человек, что на 10,9 % меньше по сравнению с 2016 годом. Это следствие демографической ямы 1990-х годов, когда рождаемость упала на 50%, в итоге сейчас становится все меньше женщин детородного возраста. По оценке Владимира Путина, снижение «колоссальное».

Поэтому в конце прошлого года Путин озвучил ряд мер по улучшению демографической ситуации в стране. В частности, введены ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Деньги родители получают до достижения ребенком полуторагодовалого возраста. До 2024 года продлена программа материнского капитала, появились дополнительные возможности его использования. Кроме того, теперь можно получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.