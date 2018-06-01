Теплая погода ожидает москвичей в конце недели

В выходные погода в столице начнет улучшаться. В воскресенье в городе ожидается до плюс 25 градусов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Татьяну Позднякову.

Она пояснила, что регион окажется на теплой периферии антициклона. В субботу будет ветрено, однако северный ветер уступит западному. В субботу ожидается 20-23 градуса выше нуля, а в воскресенье - до 25 градусов тепла. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра поднимется до 11-13 градусов.