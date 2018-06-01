Главы Минобороны РФ и Израиля обсудили иранское присутствие в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с израильским коллегой Авигдором Либерманом в Москве в четверг, 31 мая.
По информации МО РФ, главы Минобороны РФ и Израиля обсудили иранское присутствие в сирийском государстве и южную зону деэскалации. Посол Израиля в РФ Гарри Корен отметил, что Либерман «очень доволен» встречей с Шойгу. Иерусалим уверен, что Москва понимает интересы Израиля.
«Мы не потерпим той динамики, которую иранцы преследовали до сих пор в САР», — заключил Гарри Корен.
В Москве прошли переговоры глав военных ведомств России и Израиля генерала армии Сергея Шойгу и Авигдора Либермана https://t.co/34sQKoaCs1 pic.twitter.com/9fWcrI3rF1— Минобороны России (@mod_russia) May 31, 2018