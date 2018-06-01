Мы в соц.сетях:
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

 Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

 Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили
11:56   1 Июня 2018
Весь мир
1508

Доверие к Киеву падает. Джабаров отреагировал на заявление МИД Нидерландов о крушении MH-17

Доверие к Киеву падает. Джабаров отреагировал на заявление МИД Нидерландов о крушении MH-17

Наблюдается положительная тенденция: сначала Малайзия не нашла «российского следа» в падении Boeing, а теперь Нидерланды говорят о возможной ответственности Украины, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 1 июня рассказал, что Амстердам рассматривает возможность привлечь Киев к ответственности за крушение малайзийского самолета в Донбассе летом 2014 года. Правовой базы для этого нет. Однако комиссия посчитала, что украинским властям надлежало закрыть воздушное пространство на юго-востоке страны после начала конфликта.

Российский сенатор в разговоре с RT поддержал позицию Нидерландов. Он указал, что «выкрутасы» Киева сильно сказываются на доверии мирового сообщества к стране. Украинское руководство до сих пор не передало комиссии по крушению МН-17 данные переговоров диспетчеров. Тем временем Москва успела доказать свою невиновность в случившемся.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #нидерланды #новости #весь мир #малайзия #мн-17
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
5842
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
2620
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
163
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
108
Самое читаемое
Осталось всего два года до технологической независимости России

Осталось всего два года до технологической независимости России

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

 Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

 Береги сеть смолоду

Береги сеть смолоду