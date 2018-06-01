Доверие к Киеву падает. Джабаров отреагировал на заявление МИД Нидерландов о крушении MH-17

Наблюдается положительная тенденция: сначала Малайзия не нашла «российского следа» в падении Boeing, а теперь Нидерланды говорят о возможной ответственности Украины, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 1 июня рассказал, что Амстердам рассматривает возможность привлечь Киев к ответственности за крушение малайзийского самолета в Донбассе летом 2014 года. Правовой базы для этого нет. Однако комиссия посчитала, что украинским властям надлежало закрыть воздушное пространство на юго-востоке страны после начала конфликта.

Российский сенатор в разговоре с RT поддержал позицию Нидерландов. Он указал, что «выкрутасы» Киева сильно сказываются на доверии мирового сообщества к стране. Украинское руководство до сих пор не передало комиссии по крушению МН-17 данные переговоров диспетчеров. Тем временем Москва успела доказать свою невиновность в случившемся.