СПЧ призвал Совет Европы и ОБСЕ повлиять на ситуацию со СМИ на Украине

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил у Совета Европы и ОБСЕ оказать влияние на Киев, чтобы нормализировать работу украинских СМИ.

Об этом проинформировали на сайте совета. СПЧ выразил озабоченность из-за ситуации с журналистом Аркадием Бабченко, который поучаствовал в провокации СБУ.

Российское гражданское общество обеспокоено ситуацией со свободой СМИ на Украине. В совете подчеркнули, что использование журналиста для введения в заблуждение общественности подрывает доверие к СМИ.

Во вторник украинские власти сообщили, что россиянина Бабченко застрелили в подъезде. Однако на следующий день Бабченко «воскрес», а Служба безопасности Украины объяснила, что это была инсценировка с целью предотвратить реальное покушение.